У Краматорському районі під час пожежі загинув чоловік

У Краматорському районі спалахнула пожежа. Фото: ДСНС

У селі Іверське Краматорського району Донецької області 10 березня у приватному будинку спалахнула пожежа. Рятувальники виявили у будівлі тіло загиблого чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Рятувальники 102-ї державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на місце події. Під час проведення розвідки в одній із кімнат будинку вони виявили тіло загиблого чоловіка», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що рятувальники о 16:12 локалізували пожежу, а о 16:20 — ліквідували на площі 3 кв. м.



Причини та обставини займання встановлюють спеціалісти.



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