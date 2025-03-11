Російські окупанти скинули авіабомбу на Сіверськ: є жертва та постраждалі

Прифронтовий Сіверськ Донецької області у вівторок, 11 березня, потрапив під авіаудар. В результаті атаки є жертва та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Вдень росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку», — зазначив він.



За його словами, одна людина загинула, ще четверо — отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано.



На місці працюють усі відповідальні служби.



Філашкін закликав мешканців евакуюватись з міста.



Раніше ми писали, що мешканці Краматорська опублікували у соціальних мережах фото пожеж, які спалахнули після нічної атаки на місто.