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Чотирьох людей поранено в Костянтинівці після ранкової атаки росіян

11 березня 2025, 13:46

Чотирьох людей поранено в Костянтинівці після ранкової атаки росіян

Наслідки обстрілу Костянтинівки вранці 11 березня. Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки обстрілу Костянтинівки вранці 11 березня. Фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок ранкової атаки на Костянтинівку дістали поранень чотири особи. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що, за даними слідства, 11 березня о 04:20 російські військові скинули на Костянтинівку бомбу ФАБ-250 із модулем УМПК.

У зоні ураження вкотре опинилася житлова забудова.

«Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримали 52-річна мати та її син 30 років, 54-річна городянка, а також дівчина 23 років. На момент обстрілу всі вони перебували у своїх будинках», — йдеться у повідомленні.

У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани та перелом.

Пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобіль, лінія електромережі та газопровід, додали у прокуратурі.

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