Вночі росіяни двічі обстріляли Слов'янськ

Слов'янськ минулої ночі двічі зазнав російських ударів. Фото: місцеві паблики

Російські окупаційні війська в ніч проти 11 березня двічі обстріляли Слов'янськ Донецької області. Про це сьогодні повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Армія РФ вночі двічі обстріляла Слов'янськ», — написав начальник МВА у Фейсбуці.

За його даними, військові РФ атакували місто за допомогою БПЛА.

Вибухи пролунали на околиці міста та в промзоні.

Загиблих та поранених у результаті російської атаки немає, зазначив Вадим Лях.

Раніше повідомлялося, що 11 березня внаслідок ранкової атаки на Костянтинівку дістали поранень чотири особи.