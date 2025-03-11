Вночі росіяни двічі обстріляли Слов'янськ

Російські окупаційні війська в ніч проти 11 березня двічі обстріляли Слов'янськ Донецької області. Про це сьогодні повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
«Армія РФ вночі двічі обстріляла Слов'янськ», — написав начальник МВА у Фейсбуці.
За його даними, військові РФ атакували місто за допомогою БПЛА.
Вибухи пролунали на околиці міста та в промзоні.
Загиблих та поранених у результаті російської атаки немає, зазначив Вадим Лях.
Раніше повідомлялося, що 11 березня внаслідок ранкової атаки на Костянтинівку дістали поранень чотири особи.
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