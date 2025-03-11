Україна завдала ударів по стратегічних об`єктах російських окупантів

В Україні підтвердили поразку вночі Московського НПЗ та вибухи в районі станції в Орловській області. Фото: Генштаб

Українські військовослужбовці в ніч проти 11 березня атакували низку стратегічних об'єктів РФ. Йдеться про Московський НПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію в Орловській області. Про це повідомляє Генеральний штаб.



«Внаслідок дій протиповітряної оборони російського агресора постраждала низка об'єктів цивільної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва у дизелі та бензині.



Крім того, лунали вибухи в районі лінійно-виробничої диспетчерської станції «Сталевий кінь» (Орлівська область РФ), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу «Дружба». Ця станція є важливою складовою у процесах постачання нафти на термінал морського порту «Усть-Луга», що у Ленінградській області.



Раніше ми писали, що про наймасштабнішу атаку дронів сьогодні вранці заявило Міноборони Росії. За повідомленням відомства, збито 337 безпілотників.