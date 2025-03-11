Путін не готовий до компромісів щодо України і продовжить війну — Bloomberg

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Інтерфакс

Західні розвідки припустили, що Путін навмисно висунув нездійсненні вимоги щодо перемир'я в Україні, щоб продовжити війну. Про це пише американське видання Bloomberg.

Зазначається, що глава Кремля «Володимир Путін навмисно поставив максималістські умови перед переговорами про припинення війни», пише Bloomberg з посиланням на співробітників західної розвідки. Путін знає, що ці вимоги, швидше за все, будуть неприйнятними для України та Європи, і готовий продовжувати воювати, якщо не досягне своєї мети, заявили західні чиновники у розмові з Bloomberg.

Видання з посиланням на представників західних служб безпеки повідомляє, що Путін не має наміру йти на компроміси щодо питань, що стосуються території, миротворців та нейтралітету України в будь-яких мирних переговорах.

За словами джерел, Путін не бачить причин відступати від жорстких позицій, які тривалий час визначали його підхід до України. Його план полягає в тому, що президента України Володимира Зеленського звинуватять у неготовності укласти угоду та ухвалити умови Путіна. Це також прискорить розкол НАТО.

Учасники альянсу вже мають проблеми зі США через спроби Трампа домовитися з Путіним і вимог до Європи взяти на себе велику відповідальність за регіональну безпеку.

Є ознаки того, що Росія досягає своєї мети розколоти НАТО, оскільки європейські лідери публічно ставлять під сумнів відданість США безпеці в Європі і планують швидко збільшити витрати на оборону.

Також зазначається, що від початку вторгнення Путін заявляв, що хоче «демілітаризації» України, маючи на увазі, що він накладатиме обмеження на українську армію. За словами низки європейських чиновників, які поговорили з Bloomberg, це, ймовірно, стане ще одним пунктом розбіжностей у переговорах, оскільки адекватно укомплектована та оснащена армія має вирішальне значення для забезпечення безпеки України.

Про неготовність Росії до територіальних компромісів говорять і публічні заяви Путіна та глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Нагадаємо, у вівторок офіційні особи США та України зустрілися у Саудівській Аравії, щоб обговорити попереднє припинення вогню з Росією. Після сварки Трампа та президента України Володимира Зеленського Вашингтон заморозив військову та розвідувальну допомогу Україні. Перед поїздкою до Саудівської Аравії держсекретар США Марк Рубіо заявив, що Вашингтон чекає від Києва готовності до компромісів.

Найближчими днями спецпредставник Трампа Стів Уіткофф, як очікується, прилетить до Москви, щоб зустрітися з Путіним, що стане його другою такою поїздкою. За даними Axios, зустріч відбудеться у четвер.