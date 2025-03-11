«ДТЕК» відновив світло в 1,7 тис. будинків Донецької області. Фото: ДТЕК

Енергетики компанії «ДТЕК» Донецькі електромережі за добу, 10 березня, відновили електропостачання в 1,7 тис. будинків, які постраждали від російських обстрілів. Про це повідомили в Донецькій ОВА.



З дозволу військових фахівці оперативно усунули пошкодження мереж у семи населених пунктах Донецької області.



Енергетики розпочинають ремонтні роботи одразу після припинення обстрілів та отримання дозволу на відновлення інфраструктури. Компанія продовжує працювати над усуненням наслідків атак, щоб повернути світло в домівки українців.

Нагадаємо, в Одеській області РФ пошкодила вже шостий енергооб'єкт.