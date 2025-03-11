Жителя Ялти засуджено на 24 роки у справі про замах на ексдепутата Ради Царьова

Колишній депутат Верховної Ради Олег Царьов. Фото: Сергій Ваганов/Новини Донбасу

Жителя окупованого Криму Петра Жицького визнано винним у справі про замах на колишнього депутата Верховної Ради України Олега Царьова, він отримав покарання у вигляді 24 років колонії суворого режиму. Про це повідомила пресслужба Південного окружного військового суду, повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що фігурант у період з 1 грудня 2022 року до 26 жовтня 2023 року стежив за Царьовим, а у травні-червні 2023 року визначив можливе місце для замаху. Також він витяг із схованки електродетонатор та вибухову речовину, які перевіз та незаконно зберігав для виготовлення.

Жицький нібито працював за завданням українських спецслужб, якими був завербований у 2022 році. За їхнім завданням він також забирав зі схованки зброю та боєприпаси для подальшої передачі іншим учасникам групи.

Зазначається, що у зв'язку з тим, що «Царьов чинив активний опір і втік з місця нападу, тілесних ушкоджень не отримав».

Нагадаємо, у жовтні 2023 року на колишнього народного депутата України від забороненої Партії регіонів Олега Царьова було скоєно напад