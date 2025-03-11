У Покровську залишається понад 2500 осіб, кожен будинок розбитий повністю або частково.

Покровськ зруйнований російськими військами. Фото: скриншот з відео

У прифронтовому Покровську Донецької області залишається 2593 особи. Відстань від міста до лінії фронту — менше 2 кілометрів. Місто зруйноване росіянами. Про це повідомив начальник Покровської міської воєнної адміністрації Сергій Добряк в інтерв'ю.



«Щодня у нас загиблі... Ворог нещадно б'є по Покровську та територією громади. Майже немає людей, вони переїхали до приватної забудови з багатоповерхівок», — зазначив він.



Як зазначається, якщо за офіційною інформацією на Донеччині пошкоджено чи зруйновано кожен другий освітній заклад, то в Покровську — всі. Кожен будинок розбитий повністю чи частково.



У місті функціонують кілька магазинів та працюють декілька медиків.



Нагадаємо, російська армія щодня атакує Покровськ та Покровську громаду за допомогою різних видів озброєння. Лише за 10 березня росіяни вбили одного цивільного у місті.