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У Покровську залишається понад 2500 осіб, кожен будинок розбитий повністю або частково.

11 березня 2025, 17:08

У Покровську залишається понад 2500 осіб, кожен будинок розбитий повністю або частково.

Покровськ зруйнований російськими військами. Фото: скриншот з відео Покровськ зруйнований російськими військами. Фото: скриншот з відео

У прифронтовому Покровську Донецької області залишається 2593 особи. Відстань від міста до лінії фронту — менше 2 кілометрів. Місто зруйноване росіянами. Про це повідомив начальник Покровської міської воєнної адміністрації Сергій Добряк в інтерв'ю.

«Щодня у нас загиблі... Ворог нещадно б'є по Покровську та територією громади. Майже немає людей, вони переїхали до приватної забудови з багатоповерхівок», — зазначив він.

Як зазначається, якщо за офіційною інформацією на Донеччині пошкоджено чи зруйновано кожен другий освітній заклад, то в Покровську — всі. Кожен будинок розбитий повністю чи частково.

У місті функціонують кілька магазинів та працюють декілька медиків.

Нагадаємо, російська армія щодня атакує Покровськ та Покровську громаду за допомогою різних видів озброєння. Лише за 10 березня росіяни вбили одного цивільного у місті.

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Сергій Добряк
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Донецька область Покровськ

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