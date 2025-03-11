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Армія РФ обстріляла село під Покровськом: загинули брати 11 та 13 років, яких раніше евакуювали до Дніпра

11 березня 2025, 18:38

Армія РФ обстріляла село під Покровськом: загинули брати 11 та 13 років, яких раніше евакуювали до Дніпра

Увечері 11 березня російські війська з артилерії обстріляли село Рівне Мирноградської громади. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, в результаті обстрілу загинули два брати 11 і 13 років.

«Поранення отримав 14-річний хлопчик, він перебуває у важкому стані. Це жахлива новина сама по собі. Але ще жахливіше – всіх трьох у серпні-вересні минулого року ми евакуювали до Дніпропетровської області. Рішення повернутися додому, очевидно, діти не приймали самі, але заплатили за це рішення страшну ціну», – заявив Філашкін.

У пресслужбі Національної поліції у Донецькій області уточнили, що в момент обстрілу діти перебували на вулиці.

Братів у вересні евакуювали до Дніпра, а 14-річного хлопчика у серпні – до міста Павлоград.

Нагадаємо, що у місті Покровськ Донецької області залишається понад 2500 людей, кожен будинок розбитий повністю чи частково.

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