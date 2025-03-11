Обстріли Донецької області: у Сіверську кількість загиблих зросла, є жертви та поранені в інших місцях

Наслідки обстрілів Донецької області 11 березня. Фото: Донецька ОВА

11 березня росіяни FPV-дронами атакували два цивільні автомобілі між містами Покровськ та Родинське. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок ударів загинула одна людина, ще дві – отримали поранення.



У місті Сіверськ загинули три людини, ще три – поранені. Також одна людина постраждала у місті Костянтинівка.



У пресслужбі Донецької обласної прокуратури повідомили, що війська РФ також обстріляли автодорогу в Покровському районі.



Під удар потрапив ще один автомобіль. Загинула 51-річна жінка, а у постраждалого 36-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та рану голови.



Крім того, російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-250 із модулем УМПК на селище Молочарка. На території приватного будинку отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення руки 35-річний житель.

Нагадаємо, що на Сіверськ російські війська скинули авіабомбу. Раніше було відомо про одного загиблого.