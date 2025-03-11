Україна прийняла пропозицію США про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, але є умова

Делегації України та США у Саудівській Аравії. Фото: Офіс президента України

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Про це йдеться у спільній заяві української та американської делегацій за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії.



США повідомлять Росію, що взаємність з боку РФ є ключем до досягнення миру.



Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включаючи обмін військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей.



Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп та негайно розпочати переговори для досягнення сталого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції із представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.

Нагадаємо, що сьогоднішні переговори відбулися у місті Джидда. З українського боку участь брали голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.