США негайно відновлюють обмін розвідданими та військову допомогу Україні – результати переговорів

Делегації України та США у Саудівській Аравії. Фото: Офіс президента України

США негайно скасовують паузу в обміні розвідувальними даними та відновлюють військову допомогу Україні. Про це йдеться у спільній заяві української та американської делегацій за підсумками переговорів у Саудівській Аравії.



Представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, однак погодилися, що зараз час розпочати процес встановлення тривалого миру.



Також лідери країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку та забезпечити довгострокове процвітання та безпеку держави.

Нагадаємо, що сьогоднішні переговори відбулися у місті Джидда. З українського боку участь брали голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.



Також за результатами цих переговорів Україна прийняла пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню, але є умова.