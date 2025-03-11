Зеленський після переговорів України та США відповів, коли може запрацювати режим припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Українська делегація доповіла президенту України Володимиру Зеленському про зустріч з американською командою у Саудівській Аравії. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, переговори тривали більшу частину дня.



«І розмова була хорошою – конструктивною. Наші команди встигли обговорити багато деталей. Наша позиція абсолютно чітка: Україна прагне миру від першої секунди війни, ми хочемо зробити все, щоб мир був досягнутий якнайшвидше і надійно – так, щоб війни більше не було. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями були три речі: це тиша в небі – ракети, бомби та далекобійні дрони, тиша на морі та реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія, тобто насамперед – це звільнення полонених – наших військових та цивільних – і повернення українських дітей, вивезених до Росії», – сказав Зеленський.



Президент стверджує, що американська сторона розуміє аргументи та сприймає пропозиції України.



«І сьогодні у розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі й на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню – не лише ракет, дронів та бомб, не лише у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. І США мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємося, і якщо росіяни погодяться – у той самий момент тиша почне працювати», – додав він.



Зеленський заявив, що коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші Україна може встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів усі аспекти для надійності миру та тривалого забезпечення безпеки.



«Україна готова до миру. Свою готовність припиняти чи продовжувати війну мають показати й у Росії. Настав час для повної правди», – резюмував голова держави.

Нагадаємо, що сьогоднішні переговори відбулися у місті Джидда. З українського боку участь брали голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.



За результатами цих переговорів Україна прийняла пропозицію США про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, але є умова.

Також США ухвалили рішення негайно відновити обмін розвідданими та військову допомогу Україні.