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Головне за день: Тимчасовий режим тиші. Масштабна атака дрона на РФ

11 березня 2025, 23:00

Головне за день: Тимчасовий режим тиші. Масштабна атака дрона на РФ

Політика

 Україна прийняла пропозицію США про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

Також у спільній заяві української та американської делегацій за підсумками переговорів у Саудівській Аравії говориться про те, що США негайно скасовують паузу в обміні розвідувальними даними та відновлюють військову допомогу Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші Україна може встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів усі аспекти для надійності миру та тривалого забезпечення безпеки.

Західні розвідки припустили, що Путін навмисно висунув нездійсненні вимоги щодо перемир'я в Україні, щоб продовжити війну, пише американське видання Bloomberg. Видання з посиланням на представників західних служб безпеки повідомляє, що Путін не має наміру йти на компроміси щодо питань, що стосуються території, миротворців та нейтралітету України в будь-яких мирних переговорах.

Суспільство

 В Івано-Франківську в районі залізничного вокзалу пролунав вибух. Також поряд стався вибух у квартирі, причини встановлюються. Загинув неповнолітній, ще троє людей поранено.

Жителя окупованого Криму Петра Жицького визнано винним у справі про замах на колишнього депутата Верховної Ради України Олега Царьова та отримав покарання у вигляді 24 років колонії суворого режиму.

У прифронтовому Покровську Донецької області залишається 2593 особи. Відстань від міста до лінії фронту – менше 2 кілометрів. Місто зруйноване росіянами.

Бойові дії

 Росіяни FPV-дронами атакували два цивільні автомобілі між містами Покровськ і Родинське , загинула одна людина, ще два - отримали поранення. У місті Сіверськ загинуло троє людей, ще четверо – поранено. Також четверо людей постраждали у місті Костянтинівка та одна у селищі Молочарка. Увечері армія РФ обстріляла село під Покровськом : загинули брати 11 та 13 років, яких раніше евакуювали до Дніпра, але родина повернулася назад.

Українські військовослужбовці в ніч проти 11 березня атакували Московський НПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію в Орловській області. Також були вибухи в районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Сталевий кінь" (Орлівська область РФ), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба".

У Міноборони Росії заявили про наймасштабнішу атаку дронів. У Підмосков'ї загинула одна людина, ще 14 поранено.

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