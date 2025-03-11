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Під Покровськом три бійці ЗСУ утримали позицію проти 17 російських військових з технікою

11 березня 2025, 22:59

Під Покровськом три бійці ЗСУ утримали позицію проти 17 російських військових з технікою

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 11 березня бійці 10-го батальйону 59-ї штурмової бригади ЗСУ відбили три штурми російських військ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Під час першого штурму дев'ять військових РФ задіяли БМП-2 та висунулися на позиції батальйону. Однак спроба була марною.

Після цього була друга атака. Окупанти залучили автомобільну техніку. Українські бійці спалили її на під'їзді та знищили двох загарбників

Останньою спробою стало рішення росіян пересуватися пішки. Військовослужбовці ЗСУ ліквідували чотирьох російських солдатів.

«Як підсумок – три воїни бригади утримали позицію відділення, давши відсіч 17 солдатам ворога», – зазначили у 59-й ОШБр.

Нагадаємо, що українська армія просунулася під Покровськом.

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