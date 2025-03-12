Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу: є загибла та поранені

Вранці 12 березня російські війська обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Фото: Донбас оперативний

У середу, 12 березня, близько 07:20 та 07:50 російські війська вдарили по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Імовірно, удари були завдані балістичними ракетами.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, під удар потрапив інфраструктурний об'єкт — там виникла пожежа. Загинула 47-річна жінка, двоїх постраждалих доставлено до лікарні.

«Серія вибухів у Кривому Розі. Наслідки атак з'ясовуємо. загинула 47-річна жінка. Влучання в інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа», — написав Лисак у телеграм-каналі.