Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини: загинули сім людей, ще 13 – поранені

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

За 11 березня росіяни вбили сім жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів три людини загинули у місті Сіверськ, дві – у селі Рівне, одна – у місті Покровськ та одна – у місті Родинське.



Ще 13 людей в області за добу отримали поранення: чотири – у місті Костянтинівка, три – у Сіверську, дві – у Рівному, дві – у Родинському, одна – у Покровську та одна – у селищі Молочарка.

Нагадаємо, що у Рівному загинули брати 11 та 13 років, яких раніше евакуювали до Дніпра.