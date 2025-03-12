Росіяни пошкодили будинки та вбили двох цивільних за добу: Покровська громада кілька разів знаходилася під атакою

Минулої доби, 11 березня, російські війська кілька разів атакували Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів двоє людей загинули і троє людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«Близько 14:00 ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль ВАЗ, який рухався трасою М-30 біля шляхопроводу «Західний». Загинув цивільний чоловік 1979 року народження. Численні уламкові поранення нижніх кінцівок та тулуба отримав цивільний чоловік 1968 року народження», — йдеться у повідомленні.
Також о 14:45 FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль MERCEDES-BENZ VITO, який рухався автошляхом Т-0515 між Покровськом та містом Родинське. Загинула 51-річна жінка та отримав мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення м'яких тканин живота та голови цивільний чоловік 1988 року народження.
Крім того, о 15:50 FPV-дрон атакував автомобіль КП «Покровськводоканал» у Родинському. 51-річний водій отримав поранення.
У відомстві уточнили всі деталі обстрілів російської армії:
О 01:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл Покровська. Пошкоджено будівлю медичного закладу та приватний будинок у центральній частині міста.
О 06:00 відбувся обстріл центру міста. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю відділення «Ощадбанк».
Також о 06:00 росіяни здійснили авіаудар ФАБ-250 по західній частині міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки.
О 09:00 загарбники знову здійснили обстріл центральної частини міста, пошкоджено приватний житловий будинок.
Раніше ми писали, що за 11 березня росіяни вбили сімох жителів Донецької області.
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