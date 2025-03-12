Армія РФ за добу обстріляла населені пункти Донеччини 20 разів: десятки пошкоджених будинків, є жертви

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 11 березня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є жертви, також десятки пошкоджених житлових будинків. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За словами, армія РФ атакувала три райони у регіоні.





Покровський район. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 6 приватних будинків, багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі; у Родинському 1 людина загинула і 2 поранені. У Рівному Мирноградської громади 2 людини загинули і 2 поранені.





Краматорський район. У Костянтинівці поранено 4 людини, пошкоджено 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 4 нежитлові приміщення, 3 лінії електропередач, 3 газогони і 5 автівок; у Молочарці поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків.





Бахмутський район. У Сіверську 3 людини загинули і 3 поранені, знищено 2 будинки, ще 8 пошкоджено.



Раніше ми писали, що за 11 березня росіяни вбили сімох мешканців Донецької області.