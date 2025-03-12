Ворожі удари по Костянтинівці: є поранені та руйнування

Костянтинівка знову опинилася під ворожим вогнем. Унаслідок російських обстрілів зафіксовано пожежі, руйнування та постраждалих. Про це повідомляє ДСНС України.
11 березня через обстріли загорілося будівельне сміття в промисловій зоні. Пожежники оперативно ліквідували загоряння, не давши йому поширитися.
Результат російського удару по Костянтинівці. Фото: ДСНС Донецької області
Уночі 12 березня один зі снарядів влучив у житлову п'ятиповерхівку — у квартирі на другому поверсі спалахнули речі. Рятувальники швидко загасили вогонь, запобігши його поширенню.
Ще один удар припав на вантажний автомобіль. Полум'я охопило транспортний засіб, але вогнеборці зуміли локалізувати загоряння і не допустили подальших руйнувань.
Результат російського удару по Костянтинівці. Фото: ДСНС Донецької області
Унаслідок атак поранено чотирьох мирних жителів. Пошкоджено 14 житлових будинків, адміністративну будівлю, п'ять автомобілів, лінії електропередач і газопроводи.
Нагадаємо, росіяни вночі ракетами «Смерч» із фугасною частиною вдарили по Костянтинівці.
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