Ворожі удари по Костянтинівці: є поранені та руйнування

Результат російського удару по Костянтинівці. Фото: ДСНС Донецької області

Костянтинівка знову опинилася під ворожим вогнем. Унаслідок російських обстрілів зафіксовано пожежі, руйнування та постраждалих. Про це повідомляє ДСНС України.



11 березня через обстріли загорілося будівельне сміття в промисловій зоні. Пожежники оперативно ліквідували загоряння, не давши йому поширитися.

Результат російського удару по Костянтинівці. Фото: ДСНС Донецької області

Уночі 12 березня один зі снарядів влучив у житлову п'ятиповерхівку — у квартирі на другому поверсі спалахнули речі. Рятувальники швидко загасили вогонь, запобігши його поширенню.



Ще один удар припав на вантажний автомобіль. Полум'я охопило транспортний засіб, але вогнеборці зуміли локалізувати загоряння і не допустили подальших руйнувань.

Результат російського удару по Костянтинівці. Фото: ДСНС Донецької області

Унаслідок атак поранено чотирьох мирних жителів. Пошкоджено 14 житлових будинків, адміністративну будівлю, п'ять автомобілів, лінії електропередач і газопроводи.

Нагадаємо, росіяни вночі ракетами «Смерч» із фугасною частиною вдарили по Костянтинівці.