Росія навряд чи погодиться на короткострокове припинення вогню — джерела Reuters

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Інтерфакс

Кремль навряд чи погодиться на умови короткострокового припинення вогню. Про це заявили джерела Reuters у російській владі.

За словами одного із співрозмовників агентства, Росії необхідно буде обговорити умови припинення вогню та отримати якісь гарантії.

«Путіну важко погодитися на це у нинішньому вигляді. У Путіна сильна позиція, тому що Росія наступає», — заявив він.

Інше джерело заявило, що з точки зору Кремля пропозиція про припинення вогню виглядає як пастка, а Путіну «буде важко зупинити війну без будь-яких конкретних гарантій чи обіцянок».

Ще один співрозмовник Reuters нагадав, що ситуація є такою, що припинення вогню супроводжується рішенням США відновити військову допомогу Україні та обмін розвідувальними даними.

Офіційно Кремль поки не коментував пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg з посиланням на джерела у західній розвідці повідомило, що Путін навмисно висунув нездійсненні вимоги щодо перемир'я в Україні, щоб продовжити війну.