ЗСУ розбили танкову колону та знищили десант російських військ на Торецькому напрямку

Удари по російській танковій колоні на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео

28-ма механізована бригада ЗСУ відбила російський штурм на Торецькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Замість малих груп окупанти послали на штурм «танки-сараї» з піхотою. Колону помітили українські аеророзвідники, скоригувавши артилерію та дрони. Після цього танки зустріли пілоти підрозділів БПЛА. Попри весь захист, два танки росіян вдалося знищити, ще два – почали відступати, залишивши своїх штурмовиків.



«Десант у паніці розбігся хто куди. Хтось опинився у відкритому полі, дехто ховався в кущах, а найудачливіші встигли сховатися в нори. Але закінчили однаково. Пілоти дронів та артилеристи змішали всіх із землею», – розповіли у 28-й ОМБр.

Нагадаємо, що під містом Покровськ Донецької області три бійці ЗСУ утримали позицію проти 17 російських військових з технікою.