Службова собака викрила ухилянтів в авто дипломата

Службова собака унюхала ухилянтів в авто дипломата. Фото: кадр із відео

На пункті пропуску «Краківець» викрито схему незаконного виїзду ухилянтів. У цьому допоміг службовий собака прикордонників. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.



6 березня о 22:23 на виїзд з України прибув автомобіль Toyota (DP063003) під керуванням громадянина Палестини Thaer M.K. Muammer, власника дипломатичного паспорта. У салоні також перебувала громадянка України.



Під час перевірки службовий собака «Аста» зреагував на автомобіль, що викликало підозру у прикордонників. Однак водій відмовився відкривати машину без присутності дипломатів і МЗС. Лише вранці, о 09:50, після довгих переговорів, власник авто погодився на перевірку.



На задніх сидіннях прикордонники виявили двох чоловіків — громадян України. Перед відправленням затриманих до Пункту тимчасового тримання у Львові жінка-прикордонниця вручила кожному з них по тюльпану. З іронією вона «подякувала» їм за «мужність» і «захист», а також зазначила, що вони хоча б не залишають прикордонників без роботи.



Обох ухилянтів затримали на три доби, а пізніше під конвоєм відправили до ПТТ у Львові. Thaer Muammer і Надія Данилова, які спробували вивезти чоловіків, подали заяви про повернення в Україну. Розслідування триває в рамках ч. 3 ст. 332 ККУ («Незаконне переправлення осіб через кордон»).