ВР підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність для посадових осіб ТЦК та ВЛК

12 березня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який запроваджує кримінальну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



За відповідний законопроєкт №12442 проголосували 273 депутати.



За словами Железняка, законопроєктом пропонують запровадити кримінальну відповідальність за:



- порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби (нова ст. 337-1 КК);



- порушення військово-службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу (нова ст. 426-2 КК).



Крім того, розширюється коло осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за незаконне збагачення, включно з головами та членами ВЛК.



Раніше ми писали, що Кабінет міністрів розширив перелік військовозобов'язаних українців, які можуть перетнути кордон під час військового стану.