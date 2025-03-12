Росія збільшує виробництво ракет «Іскандер» — дослідження

Судячи з фотознімків, територія заводу продовжує розширюватися. Фото: телеграм

Росія нарощує виробництво балістичних ракет, зокрема «Іскандерів». Про це йдеться в блозі українських льотчиків ЗСУ «Соняшник», який посилається на дані осінтерів (OSINT-дослідників).



У центрі уваги — Коломенське конструкторське бюро машинобудування (КБМ), що спеціалізується на виробництві комплектуючих і збірці цих ракет. Судячи з дослідження і фотознімків, територія заводу продовжує розширюватися, а чисельність персоналу збільшується.



Зазначається, що більша частина керівництва підприємства, а також сам оборонний комплекс Росії, пов'язаний із виробництвом балістичних ракет, не перебувають під санкціями.



«Проклятий "Іскандер" — це неприємна зброя, збити її складно не через унікальність або технології, а через брак у нас засобів протидії», - йдеться в блозі.

Нагадаємо, 11 березня 2025 року ППО України збила «Іскандер-М» та 79 дронів Shahed за ніч.