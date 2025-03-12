В окупованому Шахтарську сталася аварія за участю військових вантажівок

У Шахтарську аварія. Фото: ТГ-канал

У тимчасово захопленому Шахтарську Донецької області 12 березня сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це передають місцеві соцмережі.



Аварія сталася за участю військових вантажівок. За оприлюдненим відео можна побачити повністю понівечене цивільне авто. Інших деталей немає.



На місці працюють спеціалісти.

Поки що окупаційна адміністрація та «МВС ДНР» не прокоментували ДТП.



Раніше ми писали, що про випадки ДТП за участю російських солдатів на захоплених територіях можна дізнатися лише із соціальних мереж від очевидців. Окупаційні адміністрації та підконтрольні їм ЗМІ воліють про це мовчати, щоб, ймовірно, не загострювати увагу на тій додатковій небезпеці, з якою стикаються мирні жителі через сусідство з російськими збройними формуваннями.