Українська армія майже повністю вийшла з Суджі у Курській області – DeepState

Ситуація у Суджі. Фото: карта DeepState

ЗСУ майже повністю вийшли з міста Суджа Курської області. Про це стало відомо із даних на карті аналітиків DeepState.



Згідно з картою, лише невеликі частини західної та північної сторін міста перебувають у «сірій зоні».



Також, за даними DeepState, російські війська взяли під контроль села Махнівка, Замостя та Козача Локня, які знаходяться поряд із Суджею.

Нагадаємо, що раніше в DeepState заявили, що війська РФ увійшли до східної частини Суджі.



Пізніше стало відомо про присутність російських військових у центрі міста.