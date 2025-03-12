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«Бої продовжуються на околицях міста»: у DeepState розповіли про ситуацію в Суджі

12 березня 2025, 16:08

«Бої продовжуються на околицях міста»: у DeepState розповіли про ситуацію в Суджі

Ситуація у Суджі. Фото: карта DeepState Ситуація у Суджі. Фото: карта DeepState

Бої продовжуються на околицях міста Суджа Курської області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Війська Росії чинять активний тиск зі сходу та півночі, реалізуючи весь зібраний ресурс протягом тривалого часу.

«У мережі, зокрема, у Телеграм-каналах після оновлення ходять повідомлення про повний вихід із міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які розповсюджують такі заяви, варто уважніше дивитися на карту та бачити «сіру зону» на північних та західних околицях міста, де йдуть бої, попри публікації від росіян. Ситуація залишається важкою. Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити просування ворога», – зазначили в DeepState.

Нагадаємо, що раніше, судячи з карти DeepState, стало відомо, що українська армія майже повністю вийшла із Суджі. Лише невеликі частини західної та північної сторін міста перебувають у «сірій зоні».

11 березня в DeepState заявили, що війська РФ увійшли до східної частини Суджі.

Пізніше стало відомо про присутність російських військових у центрі міста.

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Війна Ситуація на фронті просування Околиці Сіра зона
@novosti.dn.ua

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