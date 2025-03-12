Евакуація в Золотій Балці: поліція вивезла поранену жінку і тіло її сина

Поліція евакуювала із Золотої Балки поранену жінку. Фото: кадр із відео

Через обстріли в Золотій Балці на Херсонщині 59-річний місцевий мешканець загинув, а його 92-річна мати отримала осколкове поранення. Про це повідомляє пресцентр МВС.







Чоловік опинився під ударом російського безпілотника і помер від смертельних поранень. Його літню матір, яка отримала поранення плеча, евакуювали поліцейські.



«Евакуаційні групи продовжують працювати в цілодобовому режимі, попри постійну загрозу обстрілів», - заявили в поліції.

Раніше поліцейські евакуювали тяжкохвору жінку з Костянтинівки.