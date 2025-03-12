Евакуація в Золотій Балці: поліція вивезла поранену жінку і тіло її сина

Через обстріли в Золотій Балці на Херсонщині 59-річний місцевий мешканець загинув, а його 92-річна мати отримала осколкове поранення. Про це повідомляє пресцентр МВС.
Чоловік опинився під ударом російського безпілотника і помер від смертельних поранень. Його літню матір, яка отримала поранення плеча, евакуювали поліцейські.
«Евакуаційні групи продовжують працювати в цілодобовому режимі, попри постійну загрозу обстрілів», - заявили в поліції.
Раніше поліцейські евакуювали тяжкохвору жінку з Костянтинівки.
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