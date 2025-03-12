Через сильні обстріли заявок на евакуацію з Костянтинівки побільшало

Костянтинівка зазнає обстрілів з боку армії РФ. Фото: скриншот з відео

Російська армія останнім часом стала активно обстрілювати Костянтинівку та Костянтинівську громаду Донеччини. У зв'язку з цим місцеві жителі стали частіше погоджуватися на евакуацію. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Як зазначається, щоденно підрозділ поліції «Білий янгол» здійснює у Костянтинівській громаді по 3-4 рейси. Здебільшого евакуюють літніх, самотніх людей та осіб з інвалідністю.



«Раніше така категорія людей практично не виїжджала», — розповів керівник бахмутських «Білих янголів» Антон Пронь.



Поліцейські мають при собі — рушницю, щоб збивати дрони російських окупантів.



Раніше ми писали, що станом на 5 березня на підконтрольній українській владі території Донецької області залишається близько 288 тисяч мирних жителів. У громадах, що віднесені до зони активних бойових дій, проживає 31 тисяча осіб.