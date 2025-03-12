Удар по НПС «Новозибков» пошкодив насосний зал і диспетчерську. Фото: КіберБорошно

Унаслідок ударів по нафтоперекачувальній станції (НПС) «Новозибков» у Брянській області серйозно пошкоджено вузол підключення до нафтопроводу, насосну залу з основними магістральними насосами.



Також було пошкоджено диспетчерську, що відповідає за управління і моніторинг технологічних процесів. Про це повідомляє проєкт «КіберБорошно».



Нагадаємо, 9 жовтня 2024 року, 67-й арсенал ГРАУ у місті Карачев, Брянській області був атакований безпілотниками.