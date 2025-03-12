Нацполіція: теракт в Івано-Франківську вчинили підлітки, завербовані через Telegram

Вибухи в Івано-Франківську: поліція назвала організаторів та розкрила деталі злочину

Національна поліція України та Служба безпеки України встановили особи, які причетні до організації вибухів в Івано-Франківську. Ними виявилися двоє підлітків — 15-річний житель міста, який згодом отримав тяжкі поранення, та 17-річний юнак, який загинув під час транспортування вибухового пристрою.



За даними правоохоронців, обидва діяли на замовлення російських спецслужб, які пообіцяли їм винагороду у розмірі 1700 доларів.



Як повідомляє Нацполіція, підлітки знайшли оголошення про «роботу» в одному з Telegram-каналів та погодилися на пропозицію. Вони отримали інструкції від кураторів, а також гроші на оренду квартири неподалік залізничного вокзалу. В орендованому житлі підлітки виготовили саморобні вибухові пристрої, які планувалося розмістити у кількох точках міста.

У поліції уточнили, що бомби були виготовлені з термосів, начинених металевими елементами для посилення дії ураження, та оснащені детонаторами. За вказівками кураторів підлітки знімали процес на відео.



11 березня ввечері під час транспортування одного з вибухових пристроїв його було дистанційно активовано. В результаті загинув 17-річний виконавець, а його 15-річний спільник отримав тяжкі поранення та був госпіталізований. Крім того, вибухова хвиля травмувала 20-річного чоловіка та 23-річну жінку, які знаходилися поряд. Вони також були доставлені до лікарні.



Через кілька хвилин в орендованій квартирі, де підлітки збирали вибухівку, спрацював другий пристрій. В результаті стався вибух та пожежу, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.



Наразі 15-річному підлітку готують підозру за статтею про допомогу у скоєнні теракту, що призвів до загибелі людини, а також за статтею про незаконне виготовлення вибухових речовин. Справа перебуває під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.



Раніше в ДСНС повідомляли, що 11 березня близько 18:30 в Івано-Франківську на вулиці Привокзальна стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, а троє отримали поранення. Незабаром пролунав другий вибух — уже у квартирі на 9 поверсі іншого будинку. Пожежники врятували чотирьох людей, заблокованих у квартирах.