У мережі з'явився фейк про самогубство Гіркіна в колонії — його швидко спростували

Дружина ув'язненого російського бойовика, ексофіцера ФСБ Ігоря Стрєлкова-Гіркіна заявила, що в медіа сьогодні пройшла «хвиля» фейків про те, що її чоловік наклав на себе руки. Мирослава Регінська заявила, що нібито першоджерелом дезінформації є журналіст Олександр Невзоров.



«З Ігорем усе гаразд, наскільки це можливо в умовах ув'язнення», — повідомила Регінська, вказавши на те, що стрільців — православний християнин, який би так ніколи не вчинив.



При цьому Олександр Невзоров не писав, що Стрєлков наклав на себе руки. Він зазначив Telegram, що фейкова інформація з'явилася в мережі в черговий раз, і висловив сумніви в правдивості цієї новини.



«Сьогодні пустун Гіркін знову "самовипилявся", про що повідомляють "інсайдери" в системі ФСВП. Ймовірно, і ця смерть — ще не остання. Путінський режим створює всі умови для щоденного вмирання», — написав Невзоров у своєму дописі в Telegram.

У січні 2024 року «ексміністр оборони ДНР» отримав чотири роки колонії за заклики до здійснення екстремістської діяльності. Покарання Гіркін відбуває у колонії міста Кірово-Чепецька Кіровської області РФ.



Восени 2024 року він спростував інформацію про свій вихід із колонії та відправлення на війну в Україну. У січні 2025 року російський суд відмовив в умовно-достроковому звільненні бойовика.