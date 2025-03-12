Проблема з водопостачанням: у Маріуполі з кранів тече іржава вода

У тимчасово окупованому Маріуполі знову спостерігаються проблеми з водопостачанням. Зокрема, мешканці скаржаться на низьку якість води. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



У мережі мешканці оприлюднили відео, на якому можна побачити, що з-під крана тече вода коричневого кольору. За їхніми словами, її неможливо використовувати навіть як технічну.



У відомстві уточнили, що Старокримське водосховище поблизу міста має критичний рівень обмілення. До окупації він був резервним джерелом водопостачання, але загарбники зробили основним. Тому тепер у місті фіксують нестачу води.



Раніше ми писали, що в Маріуполі запровадять графік подачі води — вона подаватиметься шість годин на добу. Повноцінна подача буде лише двічі на день: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00. В решту часу тиск у трубах буде знижено.