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Головне за день: Українські сили залишають Суджу. Удар по Одесі та Кривому Розі

12 березня 2025, 23:00

Головне за день: Українські сили залишають Суджу. Удар по Одесі та Кривому Розі

Політика

 Росія уважно вивчає заяви, зроблені за підсумками зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії, заявив прес-секретар голови Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники США вже вирушили до Росії для обговорення мирного врегулювання в Україні, повідомили кілька західних ЗМІ. Крім цього, Трамп заявив, що Вашингтон готовий чинити тиск на Росію, щоб досягти 30-денного припинення вогню слідом за Україною. Однак, за його словами, він сподівається, що цього не буде необхідності.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц провів телефонну розмову зі своїм «російським колегою».

За даними джерел Reuters у російській владі, Кремль навряд чи погодиться на умови про короткострокове припинення вогню. За словами одного із співрозмовників агентства, Росії необхідно буде обговорити умови припинення вогню та отримати якісь гарантії.

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила , що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилася. Також американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює облікові записи українських користувачів GEGD.

Суспільство

 В окупованому Маріуполі знову спостерігаються проблеми з водопостачанням – із крана тече іржава вода. Старокримське водосховище поблизу міста має критичний рівень обмілення. До окупації воно було резервним джерелом водопостачання, але загарбники зробили основним.

Альберт Апшев, який раніше обіймав посаду голови окупованого Алчевська Луганської області, очолив так зване «міністерство інфраструктури та транспорту ЛНР». Дані про нього відрізняються у відкритих джерелах. Ряд ЗМІ пише, що Апшев народився 1981 року в Полтаві. Інші пишуть, що він народився в Кабардино-Балкарській Республіці, РРФСР.

У місті Часів Яр Донецької області залишаються 184 цивільні. Евакуація проходить складно, нещодавно вдалося вивести лише чотирьох людей.

Нацполіція та СБУ встановили особи, які причетні до організації вибухів в Івано-Франківську. Ними виявилися двоє підлітків — 15-річний житель міста, який згодом отримав тяжкі поранення, та 17-річний юнак, який загинув під час транспортування вибухового пристрою. За даними правоохоронців, обидва діяли на замовлення російських спецслужб.

Бойові дії

 Згідно з картою DeepState, українська армія майже повністю вийшла із Суджі. Лише невеликі частини західної та північної сторін міста перебувають у «сірій зоні». Бої продовжуються на околицях міста.

В ході обстрілів Донецької області загинули п'ятеро людей, ще 12 отримали поранення. Про наслідки розповіли в обласній військовій адміністрації. Росармія атакувала Покровськ, Мирноград, Костянтинівку та Дружківку.

Росармія вдарила балістичною ракетою по готелю «Дружба» у Кривому Розі, одна людина загинула, дев'ять поранено.

Увечері 11 березня росіяни балістичною ракетою завдали удару по порту в Одесі. Пошкоджено цивільний корабель MJ PINA під прапором Барбадосу. У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Загинуло четверо людей – громадян Сирії, ще двоє поранено – українець і сирієць.

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