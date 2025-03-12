Троє дітей з Мирнограду стали жертвами російських обстрілів

Російська армія 12 березня завдала ударів по всіх районах Мирнограду, обстрілявши в'їзди та виїзди з міста. Про це повідомляє «Суспільне Донбас», посилаючись на в.о. голови міської військової адміністрації Юрія Третьяка.



За його словами, на вечір 12 березня відомо про двох загиблих чоловіків і одну поранену жінку. Крім того, стало відомо, що дитина, яка отримала тяжкі поранення 11 березня внаслідок обстрілу Мирноградської громади, сьогодні померла у лікарні.



11 березня у селі Рівне, що входить до Мирноградської громади, внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє дітей — брати 11 та 13 років. Також було поранено 14-річного підлітка.



У цій же сім'ї легкі поранення дістав батько дитини, він проходить амбулаторне лікування. 14-річного хлопчика з тяжкими травмами доправили до однієї з лікарень Дніпра, проте сьогодні він помер.

Вдень 12 березня російська авіація завдала удару по багатоквартирних будинках у Костянтинівці. Внаслідок влучень кілька будівель спалахнули, і жителі опинилися у пастці серед вогню та диму.



Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області загинули щонайменше 5 людей, ще 12 отримали поранення. Про наслідки розповіли в обласній військовій адміністрації.