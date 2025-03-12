«ЛНР» хоче обмежити пересування людей у кількох окупованих містах Луганщини

Угруповання «ЛНР» намагається обмежити перебування мирних жителів у окупованих Лисичанську, Кремінній та Сватовому Луганської області. Це пов'язують з обстрілами, а також активною роботою безпілотників у цьому районі.



Напередодні окупаційна влада Лисичанська повідомила і загибель жінки в ніч 11 березня. Стверджується, що вона загинула від удару українського безпілотника. Подробиці не наводяться.



На початку березня один мирний житель загинув і ще один дістав поранення внаслідок атаки дрона по цивільному автомобілю на трасі Сватово-Меловатка.



У Сватівському районі з 4 березня через почастішання атак БПЛА було призупинено рух громадського та міжміського транспорту. Також мешканців попросили обмежити пересування територією муніципалітету на особистому транспорті.