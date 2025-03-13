У Москві горіла ТЕЦ: у мережі публікують кадри

У Москві пожежа 13 березня Фото: скриншот

У четвер, 13 березня, у російській столиці спалахнула теплоелектроцентраль (ТЕЦ). Загорівся дах будівлі, над ТЕЦ стоїть густий стовп чорного диму. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Горить ТЕЦ №16 на 3-й Хорошівській вулиці, вогонь поширився на 300 квадратних метрів. Займання сталося на даху будівлі, виведеної з експлуатації для ремонту.



При цьому стверджується, що пожежники не могли гасити пожежу на ТЕЦ-16 — їх не пускали на режимний об'єкт.



Відомо, що наразі спалах ліквідовано. Постраждалих немає, енергопостачання не порушене.



Зазначимо, що в ніч на 13 березня безпілотники атакували південні райони Воронезької області РФ.