Кільський інститут: Європа може замінити більшу частину допомоги США

Згідно з дослідженням Кільського інституту світової економіки (IfW), Європа здатна компенсувати значну частину американської допомоги Україні, повідомляє BILD.



За даними IfW, у фінансовому секторі це можливо з відносно невеликими додатковими зусиллями. Складніше замінити постачання зброї та боєприпасів, але й тут Європа може зіграти ключову роль.



Однак аналогічної заміни американській військовій розвідці наразі не існує.



«Наші дані показують, що Європа в змозі замістити більшу частину допомоги США, але тільки за умови рішучих політичних кроків», - зазначив керівник дослідницьких проєктів IfW Крістоф Требеш.



Поки що, на його думку, «Європа діє занадто повільно».