На потреби підрозділів, які захищають Донеччину, направили 10 млн гривень — Філашкін

Начальник ДОВА провів засідання. Фото: Вадим Філашкін

13 березня відбулося засідання Ради оборони Донецької області, на якому було ухвалено рішення направити військовим підрозділам, які захищають прифронтовий регіон, 10 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Підрозділи використовують ці кошти для закупівлі БПЛА, дронів та засобів РЕБ», — зазначив він.



За словами Філашкіна, на засіданні обговорили проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів на території області, а також обговорили будівництво оборонних рубежів.





Крім того, було розглянуто виділення коштів іншої дотації з обласного бюджету Званівській та Покровській громадам на підготовку їх до оборони у особливий період, у тому числі на здійснення заходів територіальної оборони згідно із чинним законодавством.



Раніше ми писали, що начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін 6 лютого провів засідання Ради оборони області. Було ухвалено рішення направити 23 мільйони гривень підрозділам Сил оборони, які захищають Донецьку область.