На Донбасі у російських військ проблеми з технікою: вони використовують танки для перевезення десанту – ЗСУ

Знищений російський танк. Фото: Генштаб ЗСУ

У Донецькій та Луганській областях росіяни останнім часом використовують танки саме для перевезення десанту з точки А в точку Б, хоча такі машини для цього не призначені. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, окупанти використовують бронетехніку для того, щоб на її броні – мова навіть не про БМП, а саме про танки – везти десант.



«У такий спосіб вони намагаються якось його швиденько перекидати. У них взагалі зараз трохи проблеми з технікою, включаючи автомобільну, та з бронетехнікою. Але все ж таки використовують її на ряді напрямків, особливо там, де піхота не може дістатися швидко пішки. Є певні напрямки, де можна просто перебіжками від села до села переміщатися, а є напрямки, де потрібно долати відкриті простори чи місцевість. Саме там вони й намагаються застосовувати ті ж танкові колони, де піхота то біжить за ними, то їде на броні», – розповів Трегубов.



Однак речник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що у військ РФ це не дуже ефективно виходить.



«Ви могли бачити – остання колона була знищена під Часовим Яром дуже красиво. До того було під селом Багатир на Новопавлівському напрямку. І це не поодинокі випадки», – додав він.

Нагадаємо, що ЗСУ розбили танкову колону та знищили десант російських військ на Торецькому напрямку.