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Помічник Путіна сказав, що Росія не зацікавлена у тимчасовому перемир'ї

13 березня 2025, 15:10

Помічник Путіна сказав, що Росія не зацікавлена у тимчасовому перемир'ї

Помічник Путіна Юрій Ушаков. Фото: ТАСС Помічник Путіна Юрій Ушаков. Фото: ТАСС

Росія не зацікавлена у тимчасовому перемир'ї, а збирається домагатися довгострокового врегулювання, заявив на російському ТБ помічник Путіна Юрій Ушаков після бесіди з радником Трампа Майком Уолтцем про запропоноване 30-денне припинення вогню, передає «Агентство».

За його словами, «кроки, які імітують мирні дії, нікому не потрібні». Він також стверджує, що у Вашингтоні нібито розуміють, що питання вступу України до НАТО не має розглядатися.

Діалог із США, за його словами, ведеться у «спокійній манері», з обміном думками.

Наприкінці заяви Ушакова щодо мирного врегулювання було важливе уточнення — це «особиста позиція» самого Ушакова, озвучена під час його вчорашньої розмови з радником президента США з нацбезпеки Майклом Уолцем, а думка Володимира Путіна про запропоноване Вашингтоном перемир'я в Україні, ймовірно, прозвучить пізніше.

«Ми вважаємо, що наша мета — довгострокове мирне врегулювання. Мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої сторони. Наші стурбованості відомі. Якісь такі кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні», — сказав Ушаков, відповідаючи на запитання російської пропагандистки Ольги Скабеєвої. Вона спитала, яке зараз «бачення» у Москви з приводу перемир'я.

Наприкінці заяви Ушаков обмовився, що це не є офіційною позицією Кремля. На питання, чи можна говорити, що це відмова від угоди з російської сторони, він відповів: «Я просто виклав свою точку зору». За його словами, «конкретніші та змістовніші оцінки», ймовірно, висловить Путін після зустрічі з Олександром Лукашенком, яка зараз проходить у Москві.

Як зазначає видання «Агентство», загалом позиція, озвучена Ушаковим, перебуває у руслі останніх заяв Володимира Путіна та інших офіційних осіб. У січні на засіданні Ради безпеки Путін говорив, що метою врегулювання має бути «не коротке перемир'я, не якийсь перепочинок для перегрупування сил та переозброєння з метою подальшого продовження конфлікту, а довгостроковий мир».

Раніше повідомлялося, що сьогодні до Москви прилетів спеціальний посланник президента США Стів Уіткофф. Відзначалося, що він зустрінеться із Володимиром Путіним.

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