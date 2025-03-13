Сили оборони громлять російських військових у Басівці — DeepState

Російські війська продовжують спроби прорватися в Басівку між Журавкою і Новеньким, повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
На початку противник використовував піхоту, яка пересувалася пішки по посадках. Наразі окупанти змінили тактику і пробують прориватися на квадроциклах.
На опублікованих кадрах видно, як російські військові хаотично і неорганізовано намагаються закріпитися в селі, але губляться на місцевості й блукають територією.
Сили оборони оперативно ліквідують такі групи, не даючи їм надовго затриматися. Однак складність ситуації в тому, що ворог накопичив значну кількість піхоти та продовжує відправляти її в атаки, попри високі втрати.
Удар дрона по квадроциклу з росіянами. Фото: кадр із відео
Українські захисники роблять усе можливе, щоб стримати просування окупантів.
Нагадаємо, ЗСУ нещодавно просунулися у місті Торецьк Донецької області.
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