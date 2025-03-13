Сили оборони громлять російських військових у Басівці — DeepState

СОУ б'ють військових РФ у Басівці дронами. Фото: кадр із відео

Російські війська продовжують спроби прорватися в Басівку між Журавкою і Новеньким, повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



На початку противник використовував піхоту, яка пересувалася пішки по посадках. Наразі окупанти змінили тактику і пробують прориватися на квадроциклах.



На опублікованих кадрах видно, як російські військові хаотично і неорганізовано намагаються закріпитися в селі, але губляться на місцевості й блукають територією.



Сили оборони оперативно ліквідують такі групи, не даючи їм надовго затриматися. Однак складність ситуації в тому, що ворог накопичив значну кількість піхоти та продовжує відправляти її в атаки, попри високі втрати.

Удар дрона по квадроциклу з росіянами. Фото: кадр із відео

Українські захисники роблять усе можливе, щоб стримати просування окупантів.

Нагадаємо, ЗСУ нещодавно просунулися у місті Торецьк Донецької області.