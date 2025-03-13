Росія прагне продовжувати війну і намагатиметься максимально відтягнути наступ миру — Зеленський

Зеленський про 30-денне перемир'я. Фото: Володимир Зеленський

Україна налаштована на швидкий рух до миру, проте Росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію щодо 30-денного перемир'я. Київ сподівається, що Вашингтон буде тиснути на Москву. Про це наголосив президент України Володимир Зеленський.



За словами глави держави, 13 березня заслухав доповідь української делегації про зустріч із представниками США у Саудівській Аравії.





«Добре, що розмова була максимально конструктивною. Україна налаштована на швидкий рух до миру, і ми готові виконати свою частину роботи для того, щоб створити всі можливості для надійного, тривалого й достойного миру. Команди — молодці: була відновлена оборонна допомога та допомога розвідданими», — заявив він.



Американська сторона під час переговорів знала про принципову позицію України щодо перемир’я. Америка підтримала цю ідею. Крім того, американські партнери готові організувати технічні аспекти контролю над дотриманням режиму тиші.



«На жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали. І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни», — заявив очільник країни.



Зеленський додав, що також під час зустрічі обговорювали взаємодію з європейськими партнерами та подальші спільні кроки.



Нагадаємо, за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилася на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія також піде на такий крок.