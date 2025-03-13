Росіяни вдарили по Покровську та Костянтинівці: є поранені, серед них — дитина

Росіяни атакували Покровськ та Костянтинівку. Фото: прокуратура

Російська армія 13 березня завдала ударів по Костянтинівці та Покровську Донецької області. Внаслідок атак вісім людей постраждали, крім того, поранено дитину. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



Як зазначається, росіяни для удару по Костянтинівці застосували РСЗВ «Смерч».



«В одному з домоволодінь поранено 46-річного городянина та його дружину 49 років. Вони отримали мінно-вибухові травми, контузії та садна рук», — йдеться у повідомленні.



У прокуратурі уточнили, що загарбники двічі обстріляли Покровськ. Тип зброї встановлюється експертами.



Під удар потрапив житловий будинок, внаслідок удару отримали тілесні ушкодження чоловік 40 років та 41-річна жінка. Крім того, постраждав їхній 15-річний син. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузії.



Під час наступної атаки ще трьох цивільних було госпіталізовано. Йдеться про 50-річну жінку та двох чоловіків — 46 та 51 років. Усі вони у момент обстрілу перебували у торговому закладі. Поранені отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.



Наразі проводяться досудові розслідування за фактами військових злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що вночі армія РФ атакувала Костянтинівку, є пошкодження.