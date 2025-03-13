Росіяни знищили об'єкт інфраструктури в Миропільській громаді

Сьогодні російські військові зруйнували об'єкт транспортної інфраструктури в Миропільській громаді. Про це повідомляє «Кордон.Медіа» з посиланням на власні джерела.



У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації місцева влада закликає мешканців сіл, що розташовані в 5-кілометровій зоні від кордону, евакуюватися. Про це повідомили в Миропільській сільській раді.



Раніше вночі та вранці російська армія здійснила 39 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 51 вибух.



По Миропільській громаді було завдано ударів корегованими авіаційними бомбами (КАБами), пролунало 11 вибухів.

Нагадаємо, російські війська продовжують спроби прорватися до Басівки між Журавкою та Новеньким.