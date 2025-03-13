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«Укрзалізниця» відзначила ювілейного пасажира поїзда Київ — Будапешт, названо ціну квитка

13 березня 2025, 17:17

«Укрзалізниця» відзначила ювілейного пасажира поїзда Київ — Будапешт, названо ціну квитка

Ксенія стала 30-тисячною мандрівницею маршруту Київ - Будапешт. Фото: Укрзалізниця Ксенія стала 30-тисячною мандрівницею маршруту Київ - Будапешт. Фото: Укрзалізниця

Поїзд №9/10 Київ - Будапешт перевіз ювілейного пасажира, 30-тисячною мандрівницею стала Ксенія, яка обрала цей маршрут для зручної поїздки в аеропорт Будапешта. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Компанія відзначає високий попит на пряме залізничне сполучення, особливо в класичних купейних і люкс-вагонах, без триярусних полиць.

Маршрут поїзда також зручний для подальших пересадок на швидкі поїзди до Європи:

  • Відень (менше ніж 3 годин у дорозі)
  • Зальцбург, Мюнхен, Інсбрук, Цюрих
  • Румунію, Словенію та інші країни ЄС

Пересадки займають не більше 2 годин.

Розклад поїзда №9/10:

  • З Києва: відправлення о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00
  • З Будапешта: відправлення о 22:40, прибуття до Києва о 19:11

За даними національного перевізника, вартість квитка в купе — 3 573 гривень.

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