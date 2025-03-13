«Укрзалізниця» відзначила ювілейного пасажира поїзда Київ — Будапешт, названо ціну квитка

Ксенія стала 30-тисячною мандрівницею маршруту Київ - Будапешт. Фото: Укрзалізниця

Поїзд №9/10 Київ - Будапешт перевіз ювілейного пасажира, 30-тисячною мандрівницею стала Ксенія, яка обрала цей маршрут для зручної поїздки в аеропорт Будапешта. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».



Компанія відзначає високий попит на пряме залізничне сполучення, особливо в класичних купейних і люкс-вагонах, без триярусних полиць.

Маршрут поїзда також зручний для подальших пересадок на швидкі поїзди до Європи:

Відень (менше ніж 3 годин у дорозі)

Зальцбург, Мюнхен, Інсбрук, Цюрих

Румунію, Словенію та інші країни ЄС

Пересадки займають не більше 2 годин.

Розклад поїзда №9/10:

З Києва: відправлення о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00

З Будапешта: відправлення о 22:40, прибуття до Києва о 19:11

За даними національного перевізника, вартість квитка в купе — 3 573 гривень.