«Укрзалізниця» відзначила ювілейного пасажира поїзда Київ — Будапешт, названо ціну квитка

Поїзд №9/10 Київ - Будапешт перевіз ювілейного пасажира, 30-тисячною мандрівницею стала Ксенія, яка обрала цей маршрут для зручної поїздки в аеропорт Будапешта. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Компанія відзначає високий попит на пряме залізничне сполучення, особливо в класичних купейних і люкс-вагонах, без триярусних полиць.
Маршрут поїзда також зручний для подальших пересадок на швидкі поїзди до Європи:
Пересадки займають не більше 2 годин.
Розклад поїзда №9/10:
За даними національного перевізника, вартість квитка в купе — 3 573 гривень.
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