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Третя річниця авіаудару росіян по драмтеатру у Маріуполі: у містах України пройдуть акції пам'яті

13 березня 2025, 18:15

Третя річниця авіаудару росіян по драмтеатру у Маріуполі: у містах України пройдуть акції пам'яті

У 19 містах України відбудуться акції пам'яті. Фото: Вікіпедія У 19 містах України відбудуться акції пам'яті. Фото: Вікіпедія

В Україні вшанують пам'ять загиблих у маріупольському драмтеатрі внаслідок російського авіаційного удару, який стався 16 березня 2022 року. У 19 містах відбудуться акції «ДЕ ТИ» з вшанування пам'яті загиблих.

«16 березня – річниця страшної трагедії, що стала одним із найжахливіших злочинів російської агресії проти України. Того дня окупанти скинули авіабомби на Маріупольський драмтеатр, де ховалися сотні маріупольських родин. Напис «ДЕТИ», що був добре помітний з неба, не зупинив російських військових. Будівля стала братською могилою для мирних мешканців, серед яких було багато дітей. Скільки саме загинуло – досі невідомо... », — повідомили у прес-службі Департаменту культурно-суспільного розвитку ММР.

Акції відбудуться у таких містах: Вінниця, Житомир, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ/Калуш, Львів, Київ, Кам'янське, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Кривий Ріг, Одеса, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Черкаси та Чернівці.

 
 
 
 
 
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Місто Марії (@misto_marii)



Усі, хто приєднається до акції, мають запалити лампадку біля міських театрів.

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