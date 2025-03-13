Дрон Нацгвардії відправив окупанта в повітря на Торецькому напрямку

Дрон ЗСУ відправив окупанта в повітря на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео

Вдала робота українського дрона відправила окупанта в повітря на Торецькому напрямку. Відео інциденту опублікував офіційний канал 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.



Криниця стала «стартовим майданчиком» для російського військового, який намагався сховатися від ударних дронів 1-го батальйону 12-ї бригади «Азов».



Влучне скидання влучило в боєкомплект загарбника, після чого той злетів на кілька метрів у повітря і побачив околиці Торецька востаннє.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ нещодавно просунулися в місті Торецьк Донецької області.